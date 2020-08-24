現在是農曆七月，也是俗稱鬼門開的日子，讓各地接連傳出不少靈異故事。一名女網友近日就在臉書發文，表示在鬼門開的第一天晚上，她的租屋處就發生了一連串不可思議的恐怖事件，嚇得她差點崩潰。

一名女網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示她在鬼門開的第一天，半夜到租屋處樓上裝熱水，剛好看到住她家正樓上的房客要出門，就走在他後面跟著一起下樓，並親眼看著他走出大門。沒想到正要進房門的時候突然聽到樓上出現「蹦」一聲，正在疑惑對方剛出門應該不在家時，耳邊突然傳來詭異的「嘻嘻」笑聲，嚇得她趕緊衝進房間。

原PO害怕地躲在床上，想讓混亂的思緒平靜下來，這時手機的語音功能SIRI竟又在無人操作的情況下自動說話，原PO來不及聽清楚內容就趕緊關掉。自此之後，樓上每天都會在同一時間傳出「蹦蹦蹦」的聲響，女網友的SIRI之後也再次開口講話，第二次就很明顯地聽到是「嘻」一個字。

文章曝光後嚇壞不少網友，紛紛留言「半夜三點還出門？真的是人嗎？」、「會不會是地基主？」、「個人覺得凌晨3:00-4:00是最陰」、「有恐怖到」、「趕緊搬家，不然就是護身符戴好戴滿」、「趕那個嘻嘻也太毛了」原PO事後也補充，自己是看得到也感覺的到的敏感體質，這次不知道為什麼只能聽到聲音，而且隔天還發燒一整天。而針對網友覺得樓上根本沒住人的質疑，她也回應說有和房東求證，確認有住人。