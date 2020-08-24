浩瀚無邊的大海中，藏著許多未知的神祕生物。國外探險家和其團隊在研究海底火山時，竟然意外拍到超罕見的海洋生物，除了對這麼巨大的生物能在如此惡劣的環境中生存感到意外之外，也因為這是歷史上第3次拍到牠的蹤跡，讓所有人都非常興奮。

有專家在海底活火山拍到罕見巨鯊(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

美國一名海洋工程師暨國家地理探險家菲利普斯（Brennan Phillips），曾和其研究團隊到索羅門群島（Solomon Islands）西部省的小島，對一座被稱為卡瓦奇（Kavachi）的海底活火山進行勘測。因為火山口內十分危險，人類無法直接進入，他們決定用每天投放攝影機的模式進行研究。某日取出攝影機後，菲利普斯和團隊成員驚訝發現他們意外拍到超罕見的「睡鯊」。

菲利普斯隨後將畫面寄給魚類學家確認，證實他們拍到的是一條「太平洋睡鯊」，菲利普斯興奮表示：「越了解就越意識到，拍到牠是一件何等重大的事，據我所知，這僅是第3次有人錄到，也是畫面品質最好的一次！」他也進一步指出，卡瓦奇在平靜時，環境就很惡劣，水很熱又是酸性的，所以睡鯊這種大型動物能生活在其中，違背了他們所認知的一切。

據了解，太平洋睡鯊（Pacific sleeper shark）體長媲美大白鯊，甚至還更大一些，最長可達4.4公尺。主要出沒在北緯70度到南緯47度之間的大陸棚和水溫較高的海域，活動範圍最深可至海底2,000公尺。平常以魚類、章魚、烏賊、蟹、梭尾螺（triton）、海豹和腐肉為食，也被認為和抹香鯨是世上僅兩種會吃大王烏賊的動物。

其中有一特別之處，在於活物或新鮮者有很高含量的尿素，以及很多軟骨魚類的肌肉和體液內都含有的三甲胺氧化物（trimethylamine oxide）。在經過其他動物的消化系統時，三甲胺（trimethylamine）會分離出來，對動物或人造成的效果就像喝醉了酒一般。動物如果不小心吃了太平洋睡鯊的鮮肉，由於神經毒素（neurotoxins）的影響，牠們會無法站立起來。