一名女飼主最近帶著愛貓展開了環島旅行，然而在第9天時卻發生了「墜谷」的意外事件，當她從昏迷狀態回神後，竟看見愛貓仍在身旁不離不棄，甚至神奇地帶她回到了原先停放機車的地方，讓飼主既感動又趕到驚奇，忍不住噴淚哭喊：「我的守護神」。

這名女飼主每天都會將環島發生的事情分享到愛貓「樂樂」的粉絲專頁《小樂樂屁股扭一扭》上，不過在第9天時卻發生了一起意外事件。當時飼主帶著樂樂到健行步道走走，回程時卻突然飄起細雨，她怕樂樂被淋濕所以快步想回去拿雨衣，沒想到竟一時腳滑跌落山谷，昏迷了將近1分鐘的時間，當她再次睜開眼時就看見樂樂趴在自己的胸口，不斷喵喵叫著，表情看起來非常擔心，她立刻抱住樂樂哭了起來，直到心情終於平復下來。

隨後飼主先是檢查自身的傷勢，確定都是挫傷沒有大礙，又開始煩惱起該如何返回步道，這時樂樂就像是讀懂了主人的心，一邊喵喵叫一邊往前走，最後竟將她帶到了原先停放機車的地方，讓飼主相當震驚直呼：「怎麼可能！」。

雖然這場意外有驚無險，但也讓飼主更加堅定自己與樂樂之間的感情，「我知道這隻貓是不會離開的，在我需要他的時候」，更稱呼牠為「我的守護神」；而樂樂超靈性的行動讓網友們看了也都相當感動，「幸好都沒事！好有靈性的貓」、「樂樂好棒，真是個好孩子」、「一百個感動！快開罐罐」。