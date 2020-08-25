各地風俗民情不同，後續也會衍生出許多不言而喻的景況，日前網路上瘋傳一張「逮丸郎檢定初級」表格，透過飲料和相對應的杯子進行「連連看」，讓不少網友一看秒懂，打趣笑說「這是什麼巫術！」

社群平台《噗浪》有一則匿名討論串爆紅，原PO上傳了一張名為「逮丸郎檢定初級」的圖片，上頭分別有盒裝芭樂汁、柳橙汁，以及餐廳飲料機和飲料鐵桶，對應的3個選項則依序為塑膠杯、玻璃杯和紙杯，並出題「請將下列飲料和合適的杯子連起來」。

不少網友一看秒懂，隨即加入測驗，不約而同的交出正確解答「盒裝飲料對應玻璃杯；飲料機連接塑膠杯；飲料鐵桶則連到紙杯的選項」紛紛打趣笑說「秒懂，這什麼巫術」、「太好了我是歹丸郎」、「太簡單了」、「不用對答案直接滿分了」、「其實三種都遇過通用的場合，但如果正確答案個別只能對應一個的話價槓歹晚郎（正港台灣人）真的都能答對」、「對欸這個約定俗成到底為什麼啊www」。

除此之外，也有網友加碼進階版的中高級檢定，包括自助餐、牛排、喜宴等地點，還有瓷碗、紙碗、湯碗，以及三款紙巾、湯匙和椅子。甚至還有人將紅色、綠色、黃色乖乖入題，對應機械，眾人立刻秒答「綠色乖乖」。