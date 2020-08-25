電動汽車顧名思義就是利用充電來補充汽車的能源，免除了使用汽油的情況，而特斯拉（Tesla）更是電動汽車中相當知名的企業，不過還是有許多人不熟悉電動汽車的操作，時常傳出有人把車開到加油站加油的事件，讓網友們看到實在是哭笑不得。

特斯拉路邊拋錨竟借油用發電機充電(影片來源/YouTube/ALL TV)

最近在網路上也瘋傳著一段影片，一名男子載著另外2人開車外出，途中遇見一輛特斯拉拋錨在路邊，好心的男子立刻靠邊停車詢問是否需要幫忙，結果車主竟急著想要「借點汽油」，雖然抱持著疑惑，男子還拿出了車上的備用汽油，並且苦口婆心地告訴他：「充電孔是用來給車充電的」，但顯然車主也明白這件事，更是讓他一頭霧水，最終男子只好請車主示範該把汽油倒在哪裡。

下一秒，特斯拉的後車廂打開了，亮出了裡面一台紅色的發電機，車主也解釋自己會把汽油倒進發電機裡，再把接頭插進車子的充電孔中充電，神奇的操作方法讓男子瞬間傻了眼，忍不住吐槽：「你本來可以直接買一台汽車，就能省下這些麻煩了」。

更崩潰的是，男子的女友似乎從頭到尾都搞不清楚狀況，一直堅持著汽車就是需要汽油的觀念。網友們看完這段荒唐的過程之後全都笑翻了，紛紛留言：「到頭來還是用油作為動力，不如買輛汽油車，這也太麻煩了」、「我希望這是假的，不然我會對女友一直覺得自己是對的這件事感到非常挫折」、「乾脆搞個太陽能板發電吧，有太陽就能自動續航」。

不過也有人指出其實這段影片只是「擺拍」，但確實也以搞笑的情景反映了現實生活中仍有許多人分不清電動汽車和普通汽車區別的狀況。