有些時候總會不小心忘記買回來的東西，一放就是好幾年。一名網友最近就在自家祖厝裡挖出了一碗已經過期超過15年的素食泡麵，外包裝和現在的幾乎沒有改變，然而有眼尖的人就發現了其中的「亮點」，笑說PO主簡直是「賺到了！」。

這名網友在《泡麵公社》中發文，表示自己在祖厝裡發現了一碗早就過期超過15年的素食炸醬麵，從照片裡可以看到，這碗泡麵的外包裝和現在的並沒有太大的差別，只不過印刷已經嚴重掉色，可以明顯看出陳舊的樣子，而有效期限也寫著只到「2004年10月23日」，挖出這麼久遠以前的泡麵也讓PO主有些猶豫，詢問大家：「要開封還繼續留著當古董？」。

照片曝光後網友們也都感到相當新鮮有趣，引起一陣熱議，「好厲害喔！這社團開團以來最陳年的泡麵」、「沒想到包裝設計都沒改過」、「聽說炸醬愈陳愈香」、「我阿嬤都說⋯⋯沒開過的不會壞」、「等滿20年拍個開箱」。

不過也有人擔心過期太久的食物不安全，勸說PO主別吃，「拜託留著，這是古董」、「不要拆，做紀念」、「別開，裡面一團黑」；此外，還有眼尖網友注意到包裝上寫著「建議售價17元」，忍不住笑說：「賺到了，現在一碗二十幾」。