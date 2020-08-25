多數民眾為了在短時間內獲取汽車駕照，會選擇付費前往駕訓班上課，但是新訓學員在駕訓班所開的車子，多半老舊，車齡更是動輒10年以上，想要有舒適的硬體設備想都不敢想。不過日前就有網友受訪時透露，在桃園中壢直擊某駕訓班的「道路考照訓練車」竟然是名車等級，「整排白色BMW」在路上一字排開，讓人看了稱羨不已！

網友洪獻棠今（25日）將照片上傳至臉書社團《爆怨公社》，畫面中可見，整排的白色BMW「教練車」在路上一字排開，進行道路考照訓練，讓他羨慕直呼「我要抱怨！別人家駕訓班的車子好高級，我當初駕訓班的車子就爛爛的…」

畫面曝光後隨即掀起逾萬網友共鳴，紛紛留言大吐苦水，「我上駕訓班的車也是舊舊的，上路實習還熄火呢」、「只有電扇吹的福特嘉年華路過」、「我考照（手排）的時候，拍檔桿的頭還給我掉下來…然後離合器踩了5次都沒過，結果教練跟我說『走吧，換台車！（燦笑）』」、「練車遇到颱風天，車窗壞了捲不上來，對，用捲的」、「速利而且還沒有動力方向盤」、「我的只有電風扇，小客跟大客都一樣只有電風扇，什麼是冷氣我不知道」。

不過也有人認為，「這種車型，駕訓費得多少啊」、「壓力山大…只是考個駕照有必要這樣嗎」、「出去後可以跟人家說：我18歲就開BMW了」、「賺教學費，順便賺新手駕駛維修費」、「賀成交，恭喜這位學員」、「考到駕照才是真的，就算你開好車，考不過也沒用」。

該駕訓班接受《中時新聞網》採訪，指確實有4輛BMW去年就上路，平常供學員做道路駕駛用，若考生實際路考，也會開BMW考試，車上副座都有加裝煞車，確保安全；至於學員平常練車還是開國產，BMW只供道路駕駛及路考用。