今日正逢七夕情人節，不少情侶或夫妻都會準備驚喜送給另一半。一名女網友最近發現當兵的男友每次放假回來都會反常地狂吃冰棒，有時候還會很早就說自己要休息，讓她頓時心生懷疑，沒想到在鄰近七夕約會時，她卻收到了男友的特別禮物，才終於理解了這陣子的詭異行為。

這名女網友在《Dcard》上發文，提到最近幾次當兵的男友放假回來時的行為都相當詭異，先是在大賣場瘋狂掃貨冰棒，每次到男友家中玩的時候他還總是狂嗑冰棒，讓兩人接吻後嘴中都充滿了巧克力冰棒的味道，之後還常常不到10點就說自己要睡覺了，讓女友頓時覺得十分懷疑，在心中怒喊：「是有這麼累累累累嗎！」。

沒想到七夕前夕兩人出來約會，男友偷偷地拿出了一個「盆栽」作為禮物，裡面裝滿了水藍色的冰棒棍，每一根上面都被寫了「愛的小語」，男友也解釋自己這陣子的行為都是為了要製作這份禮物，還甜蜜地說道：「我上面寫了每個喜歡妳的理由，想我的時候就可以拿一個起來看喔」，最後也表示每次放假回來都會再加新的冰棒棍進去，希望她可以每天都有好心情，讓PO主備受感動。

網友看到文章都覺得男友相當浪漫，紛紛留言：「用姨母笑的表情看完文章，還覺得超級浪漫」、「太可愛了，感覺妳男友超級用心的」、「看到後面就想說怎麼不直接買冰棒棍啦」、「雖然完全不值錢也沒什麼多大功用，但如果收到真的很開心，男友的心意無價啊！」。