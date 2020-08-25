根據2020年的全球軍力排行，美國、俄羅斯和大陸分居前3名，從22名跌至26名的台灣，再次輸給位居25名的北韓。對此，就有網友好奇，「純以技術來說，台灣做得出核彈嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出兩大核心關鍵。

原PO今（25日）在PTT「八卦板」PO文指出，當年台灣核武的開發，因為被美國阻止而失敗收場，讓他不禁好奇，「假如純以技術來說，如果美國完全不干涉，讓台灣自由發展，有很多工程師的台灣能做出核彈嗎？還是其實台灣的核武技術水準還不到那個程度，比北韓還弱呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「當年都快做出來了」、「台灣當初只差核試，台灣做核彈時，同時期還有以色列、巴基斯坦、南非，台灣被沒收、南非放棄、只有以巴成功；台灣都能做巡弋飛彈了，導彈比巡弋簡單。當初台灣做核武器的鈾原料，是南非好朋友給的，反正一切都被美國收走了，當初完成90％了」、「可以啊但一定殺敵1000自損800」。

更有內行人點出「原料」和「測試地點」兩大關鍵，紛紛留言回應「台灣導彈技術很強吧？我覺得技術上可以，但是沒原料沒測試地點」、「輻射老師說重水被美國收走，爐體被關閉，沒材料可以提煉高濃度鈾」、「台灣技術上絕對可以，不過沒原料，美國不會給你這種機會」、「技術都有啦，問題是要放哪？地方小做了沒潛射根本很難存活」。