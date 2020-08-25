公司徵才不只考慮個人能力，還有對於工作的態度。日前有一名老闆透露，遇到一名求職者表示，由於外貌的關係，因此面試經常碰壁，導致他找工作相當困難，但老闆認為光看外表不能代表一個人，因此二話不說的錄用對方，沒想到卻讓他相當崩潰。

一名老闆在《爆怨公社》提到，由於工讀生即將開學的關係，因此近日另找新員工，遇到一名求職者來面試，期間提到由於年紀較大，且外型與身材等因素，加上受到新冠疫情的影響，導致他面試到處被打槍，讓他相當無奈，而老闆得知後非常同情，認為一個人的能力與價值，不能光看外表來決定，因此便決定錄用看看。

原本預計8月25日到職，但求職者認為太晚希望提早，因此提前5天，時間上剛好還有工讀生可以幫忙教學，豈料到了上班當天一早，對方便打電話來告知，「跟我說她媽媽要照膀胱鏡，因為爸爸年紀大了，不方便陪伴媽媽」，老闆也認為不是問題，便答應讓他晚一天上班，豈料隔天又因媽媽要做檢查而請假。

距離應上班日第3天，求職者仍未出現，甚至一聲不響的消失，讓老闆無奈表示「我只想說妳真的不是外型問題，是人本身就是問題！」。不少面試官也分享類似經歷「我還遇過50多歲答應要來上班，結果來的時候就一直說公司的產品有添加違反她宗教信仰的成份，所以她不能碰」、「我遇過比這個還要扯的，說過年前來上班改過年後，開工來上又改元宵節過後才能來，最後直接不改了也不來了，還打電話來說她朋友想來可以也請她朋友嗎？」。