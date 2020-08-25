今（25）天是七夕情人節，也是傳說中牛郎織女每年短暫相會的時刻，不少情人夫妻都會相約一起慶祝，但這樣浪漫的日子也讓不少遠距離情侶感到更加寂寞。一名新竹工程師因為會議取消，不知道該不該特地北上給女友驚喜，沒想到詢問網友意見之後竟一面倒全勸他千萬不要！

一名網友今日在PTT八卦板以標題「下午要請假開車去台北給女友驚喜嗎？」發文，表示自己在新竹當工程師，女友在台北讀大學，這次暑假又因為要準備研究所留在台北，所以都是周末才會見面。今天本來因為要加班沒辦法一起過情人節，未料會議取消，到晚上加班前多出了一段空檔，便詢問網友：「等等下午請個假，想買花和巧克力開車上去給女友一個驚喜，該衝嗎？」

文章曝光後掀起熱議，網友不知道是看過太多悲劇案例或是自身的慘痛經驗，也可能是出於忌妒，竟一面倒勸退該網友「誰給誰驚喜還不知道」、「你會更驚喜」、「會看到你不想看到的事」、「怕你看到心臟受不了的驚喜」、「你是要去把綠色的帽子戴上嗎」、「這劇情我看過」、「我不想在明天社會新聞看到你」、「說不定人家情人節也有約」。

雖然大部分網友都歪樓，但也有人理性分析，女生約會很重視打扮，最好還是知會對方一聲比較好「前一個小時先說吧，沒有那麼多綠帽，但如果女生很邋遢，看到男友忽然來，應該會有點火」。