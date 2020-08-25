愛犬看到主人外出，才不管對方是去上班還是散步，就是想跟著出去玩。日本一名飼主養了一隻白柴，平時很喜歡散步，主人日前出門上班，才剛走到家樓下，就覺得後背發涼，好像有人在看他，因此抬頭往家的方向看去，沒想到白柴竟靠在窗旁，好像在埋怨主人沒帶牠出去玩，模樣非常可愛。

日本網友@sirosibainu養了一隻7歲白柴Chobi(チョビ)，不僅個性很活潑，內心戲也非常多，平時喜歡在外趴趴走，有趣的是，每當主人外出上班或買東西時，便會覺得背後有目光注視他，讓他不禁背部感到一陣發涼，一日他抬頭往自家方向看去，才發現Chobi竟靠在窗上盯著他。

有趣的是，Chobi不是用哀怨的神情看主人，而是用鄙視的眼神緊盯他，好像在說「偷偷去散步還不找我啊！」，讓主人看得哭笑不得，而且Chobi每次注視的模樣與角度都不同，有時還會把前腳靠在窗台，一副凶神惡煞的模樣，每次都帶給主人不一樣的驚喜。

主人@sirosibainu有時剛走出去，馬上就往窗外的方向偷窺，發現Chobi早就守在窗戶旁，等待主人的出現，儘管眼神兇惡，但還是能看出牠的不捨。而PO文吸引14.8萬人按讚，甚至還有人幫牠P上肌肉秒變「肌肉柴柴」，不少人笑著說「出去玩還不揪啊！是沒被咬過嗎？」、「白柴：偷跑出去玩還被我抓包」。