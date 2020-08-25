不少遊客都會特地到非洲參加名為「Game Drive」的旅遊行程，享受一邊兜風一邊觀賞野生動物的樂趣。有遊客日前就意外目睹2隻水牛被1隻雄獅追捕的驚險場面，本以為水牛可以逃過一劫，沒想到隨後又出現3隻雄獅，瞬間就將其中一隻水牛制伏倒地，瘋狂狠咬撕碎。

有遊客在南非國家公園巧遇雄獅獵捕水牛的畫面。(影片來源/YouTube/PKSafaris/如遭刪除請見諒)

克留格爾國家公園（Kruger National Park）是南非第一個成立的國家公園，有將近100年的歷史，也是非洲最大的自然保護區之一。日前當地導遊Marten Lange帶著遊客在園內進行Game Drive的時候，巧遇2隻被雄獅追捕的水牛，其中一隻水牛因為太過害怕，突然停下腳步，轉過身試圖攻擊獅子，沒想到卻因此鑄下大錯，讓該雄獅有機會追上牠，並將之撲倒在地。

水牛正想繼續掙扎時，後方突然又蹦出其他3隻雄獅，4隻雄獅合力壓制，並張開血盆大口狠咬撕碎可憐的水牛，水牛也從一開始痛苦的呻吟到後面認命的躺地不動，乖乖地成為獅子們的盤中飧，超近距離的掠食畫面讓人震撼。

據了解，獅子和非洲水牛同為非洲5霸（Big Five game）之一，都是十分危險的野生動物，雖然大多數的人都認為水牛和獅子比起來是較為弱勢的一方，但實際上獅子每次出擊都是以命相搏，反被水牛撞傷或撞死都是很稀鬆平常的事情。所以獅子不敢輕易招惹大群體的團結水牛，都是成群出動攻擊並挑選落單或體弱的水牛。