當動物看到同伴有難時，會願意伸出援手嗎？國外有網友分享一段影片，只見2隻斑馬遇到母獅襲擊，嚇得趕緊拔腿狂奔，但後面那一隻斑馬躲避不及，母獅飛撲將牠壓倒在地上，慘被咬住頸部，眼看牠已難逃死劫，沒想到牠的同伴竟回頭幫忙，順利擊退母獅。

#SaturdayThoughts



You need at least one person for the bad time of your life that person can stand with you say "don't worry I am😊". pic.twitter.com/jbhjs72DhW — Raj Shekhar Singh (@0RajShekhar) August 22, 2020

國外網友@0RajShekhar在推特分享影片，只見2隻斑馬拔腿狂奔，後面緊跟著一隻母獅，而後面一隻斑馬不幸被撲倒，頸部被母獅咬住不放，痛得牠不斷哀號，幾乎是難逃一死，沒想到幾秒鐘後，斑馬同伴回頭救援，先是用頭部衝撞對方，但母獅仍是咬著牠的頸部不放。

直到救援斑馬衝撞第二次，母獅才痛得鬆口，被咬的斑馬才得以脫困，但母獅不願讓到口的食物飛走，因此又發動第二次攻擊，而救援斑馬則試圖擋在中間，用後腿使勁往後踢，母獅被嚇得後退好幾步，之後只能傻愣在原地，眼睜睜看著2隻斑馬逃跑。

@0RajShekhar感動的寫下「在人生中最艱難的時刻，你至少需要一個願意為你挺身而出的人，說著『別擔心還有我在』」。影片累積7千多人觀看，不少人回應「患難中見真情」、「動物比有些人更有義氣」，不過也有人推測，被咬的斑馬體型較小，而救援斑馬較大隻，牠們可能是親子關係。