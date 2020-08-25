今（25）天是農曆七夕情人節，不少人都會隔空送上花束或禮物給愛人聊表心意，但要注意不要謝錯人了！一名男網友收到女友的感謝訊息，內文還感動直呼「我太愛你了」沒想到男友看到照片卻馬上臉綠。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示他今天中午收到女友傳的照片，可以看到地上放了一束百合、玫瑰、滿天星交錯的浪漫粉色花束，上面還用可愛的Hello Kitty玩偶點綴，讓女友感動告白「謝謝寶貝，我太愛你了，哈哈哈」。

但事實上原PO根本就沒有送，只能錯愕的說「對不起寶貝...這個不是我，這是哪個男人送妳的？」女友則傻眼反問「蛤？不是你？」讓場面陷入一陣尷尬，原PO也在文末苦笑「請問...我該注意什麼....？」

文章曝光後笑翻一票網友，紛紛留言「帽子歪了，趕快戴好」、「女朋友是不是以為愚人節，故意要衝康你」、「浩克加油衝衝衝」、「你不做的事，總會有人幫你做，記得謝謝對方喔」但也有網友認為女友的反應顯示她根本無心出軌「她愛的是你，因為你是她最先想到的人」、「應該是追求者送的吧…不要想太多了他直接密你表示沒啥鬼阿」、「說不定是追求者送的呀，沒屬名，女友才會不知道是誰就以為是樓主送的，大家不要亂嚇人，女友會直接過來密樓主代表沒有鬼，不然誰會這麼白癡自爆，讓人家好好過情人節啦」。