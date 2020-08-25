今（25）天是七夕情人節，許多地方都應景推出相關活動，慶祝這浪漫的節日。台中市警察局的臉書小編在上午就貼出一則情人節的告白文案，沒想到附圖中的仙氣女警卻意外成為焦點，讓網友全都大呼「我有罪！拜託逮捕我」。

臺中市政府警察局的臉書官方粉專「TCPB局長室」為呼應七夕，在今日上午發文，表示要替不知道怎麼向心儀對象告白的民眾提供最佳台詞，並寫道「其實告白，一定要靠氣勢！首先一個「壁咚」，再深情款款看著他的眼睛，念出我們為你準備好的告白詞：『你有權保持緘默，但你所說的話都只被當作說愛我！』」

之後更幽默直呼「之後的結局，是『抱緊』還是『報警』... 就看你的顏值了！」並在文末附上一張女警霸氣用腿壁咚的照片。除了搞笑的文案讓人忍俊不禁之外，女警絕美的顏值也成為一大亮點，引發一股朝聖潮。

不少網友看了都紛紛暴動留言「我也可以當壞人嗎」、「下次臨檢可以請這位女警這樣盤檢我嗎，我有罪XD」、「可以直接在街上向漂亮的女警告白嗎」、「所以看到美女警也可以比較辦理？直接壁咚女警！（被壓制時我會說局長教的）」、「這女警有霸氣，能認識嗎」、「這麼美的應該不用霸氣就成功了」。