現在房價居高不下，因此購買前更要多方比較，才不會買貴又吃虧。一名網友提到，朋友日前買了小坪數建案，而且還含有車位，與車位合算的每坪價格低於區域行情，認為划算很心動，但扣除車位後才發現，似乎沒有比行情來得便宜，好奇詢問網友的看法。

一名網友在PTT提到，朋友日前買了一個小坪數建案，其中車位就佔了11坪，不過由於車位不貴，因此與車位價合算時，每坪單價低於區域行情，讓他們認為相當划算，但之後扣除車位後，才發現房子單坪價格並沒有比較便宜，好奇詢問「一般說一坪多少錢，是含車位一起算嗎？」。

不少人表示，新屋基本上都是分開算，中古屋則不見得，「預售分開，因為車位有時不是必買，有時可以買兩個」、「基本上一起算的，拆開後根本天價，中古25年以上的單價比全新的單價還高，只有贏在低公設」、「分開算啊！如果要一起算我很開心，這樣客人才不會抱怨小兩房單價高」、「一般買新屋時分開算；中古屋則混在一起算，也會參考附近的車位價分開算」。

也有人提醒「分開！車位要一起算，單價會被拉低，房仲騙新手策略之一」、「有的車位權狀坪數會灌的很厲害，一個車位10坪，合在一起算會比較好矇混」、「正確的算法要拆算，我看到雙北跟台中蛋黃區內的『正常的』仲介會拆算，其它地區不知道。有看過少數社區在登記的時候，會把大公跟車位放一起,，這種狀況即無法拆算，不過這種案子出現率低於1%，如果有人跟你報單價連車位一起下去平均的話，基本上這個人就可以不用管他了，因為要不是不專業，就是別有所圖」。