不少廠商看準寵物商機，推出擬真的動物娃娃，有時過於擬真，甚至讓寵物傻傻分不清楚。美國有一名狗飼主，日前分享愛犬睡覺的模樣，只見牠疑似把擬真狗玩偶當成同伴，不僅與娃娃並排躺著，甚至還跟牠們一起仰睡，超萌模樣讓一旁主人笑翻。

狗主人奧爾森(Erin Eileen Olson)養了一隻柯基利茲(Lizzie)，平時個性活潑又呆萌，還為牠開設IG帳號，紀錄牠每一天的生活，日前她在抖音(TikTok)上傳利茲的睡相，只見牠疑似已經累癱，與兩隻狗娃娃並排躺著，甚至還學娃娃仰睡的姿勢。

在 Instagram 查看這則貼文 Lizzie（@lizzielemon_corgi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 16 日 下午 3:05 張貼

利茲好像把狗玩偶當成同伴一樣，安心的在一旁睡覺，有趣的是，牠的肚皮全被看光光，短短的前肢平放在胸前，而後肢則打直輕放在地上，好像牠也是一個狗玩偶，由於利茲與平常狗睡覺模樣不同，因此讓主人奧爾森邊拍邊憋笑，影片更是吸引140萬人觀看。

在 Instagram 查看這則貼文 Lizzie（@lizzielemon_corgi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 17 日 上午 8:08 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Lizzie（@lizzielemon_corgi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 上午 9:12 張貼

不少人笑著說「這隻狗娃娃哪裡買？我也想要一隻」、「這是我看過最可愛的狗影片，實在是太萌了」、「柯基：我是玩偶，玩偶是我」、「一起躺平」、「我還以為三隻都是毛絨娃娃」、「太可愛了！我決定訓練我家狗這樣睡」、「牠是誤把自己當成娃娃，還是誤把娃娃當成同伴啊？」。