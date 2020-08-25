服兵役是許多台灣男性的共同回憶，儘管當兵日子辛苦，但退伍後，卻常成為他們茶餘飯後的話題，其中伙食更是大家最印象深刻的回憶。日前有一名網友提到，當兵時曾吃過「玉米濃湯煮滷雞腿」，起初還以為是有兵誤倒廚餘，沒想到竟是一道餐，也釣出不少人分享軍中暗黑料理。

一名網友在《爆廢公社》提到，當兵期間曾吃過「玉米濃湯煮滷雞腿」，而且湯中的滷雞腿，就是便當中常見的那一種，當時連長去裝湯喝時，看到滷雞腿時相當困惑，起初還以為是有新兵誤倒廚餘，但詢問其他人後，卻都說沒有人倒。

玉米濃湯裡竟還有滷雞腿，就連連長也很困惑(示意圖/達志影像)

直到詢問伙房後，才知道原來是當天滷雞腿太多，因此他們將多的倒進台式玉米濃湯裡一起煮，可說是一道創意料理，原PO好奇詢問「大家當兵吃過最奇葩的料理是什麼？」。不少人也分享軍中隱藏料理「檸檬香蕉燉雞湯...整個味道超詭異」、「帶土帶皮水煮洋蔥切半佐柴魚片」、「透抽雞湯」、「鳳梨苦瓜湯加小魚乾，問題是用罐頭鳳梨加伙房兵，這個化學變化有點刺激」、「鹹的綠豆湯，煮的人說沒糖所以⋯」。

還有人分享當兵伙食回憶「我從下部隊就天天三色豆，每天三餐都有三色豆，直到退伍我才沒有吃三色豆」、「我們當初的伙食倒是不錯，我都鮪魚罐頭配飯吃到飽」、「當兵時，伙房推出蘿蔔排骨湯，然後裡面有白白的一小坨，問伙房後才知道，原來是當天饅頭做太硬，乾脆一不作二不休直接切塊，扔進排骨湯裡，說真的還不難吃」。