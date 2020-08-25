小朋友天真的童言童語經常將父母嚇得膽戰心驚。一名網友表示自己小時候半夜突然醒來，將媽媽搖醒之後就對她說「改天一起去黃泉好不好？」嚇得媽媽滿臉驚恐，事後才知道是自己誤解意思了。

一名女網友在論壇Dcard發文，分享自己一個印象十分深刻的童年記憶，她表示小時候很愛看書，某天看到一本類似黑暗童話的美人魚故事，內容大概在講西方神話認為美人魚是不詳之物，若在航海中遇見有很大機率都會遭遇不祥。裡面有一段寫道「曾經有個載滿乘客的郵輪航行在海上，結果船長被美人魚的歌聲誘惑，整艘船包括所有人不知不覺就直接通往黃泉…」。

讀完之後不太理解意思，只覺得「黃泉」好像是很好玩的地方，這個想法也在腦海裡盤旋好幾天。某天半夜突然醒來，原PO睡眼惺忪的搖醒一旁的媽媽，滿臉期望的對媽媽說：「媽咪，我們改天一起去黃泉好不好？」讓媽媽瞬間嚇醒，接著嚴肅的解釋「你知道黃泉是哪裡嗎？那是死人去的地方！」原PO才意識到是自己誤會了，也從此忘不了媽媽當時臉上的驚恐表情。

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言你知道「妳媽有沒有隔天帶妳去收驚」、「笑到快死掉」、「超恐怖，好險你媽媽沒說好」、「媽媽:先不要」還有不少人分享類似的有趣經驗「我小時候很喜歡和我爸爸一起看連續劇，裡面總是結婚了又離婚，所以我以為只要結婚就一定會離婚，某一晚就突然問我爸：你什麼時候要和媽媽離婚啊？…然後我就被賞一巴掌」、「我記得我幼稚園的時候拔拔常常輪三班，有一次輪到夜班我起床後太想拔拔了，所以跑去問麻麻說拔拔有留遺言嗎？長大之後回想還好那時候沒被打死」。