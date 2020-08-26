台灣首部以工人為主角的戲劇《做工的人》寫實的題材和濃厚的情感鋪陳，受到不少劇迷追捧。日前一名從事工地工作的男網友，出賣了女同事「不午休」的照片，超邪惡的上帝視角讓網友全都暴動了！

原PO昨（25日）在臉書社團《爆廢公社二館》分享一張火辣女同事的美照，並打趣直呼「不午休還在偷看帥哥被我發現！咦…等等，那是誰？」

超辣女工人穿著一件低胸紫色背心，搭配俐落的長靴和牛仔褲，平躺在麻布袋上。（圖／網友劉牧辰授權提供，未經許可請勿擅自取用，以免侵權）

畫面中可見，儘管女同事未正面露臉，但她穿著一件低胸紫色背心，搭配俐落的長靴和牛仔褲，平躺在麻布袋上，愜意的滑著手機，加上由上往下拍的邪惡角度，讓她的傲人雙峰一覽無遺。

此外，原PO受訪時也透露，女同事現年30歲還單身，畫面曝光後網友全暴動了，紛紛留言直呼「妹子好正」、「認真的妹子最帥氣」、「我懂了，七夕工地風格」、「還有缺工嗎」、「這個視角哎呦」、「平平都是做工仔人，為什麼我們總是不一樣」。

有趣的是，有不少眼尖的網友發現，舒服躺在麻布袋上滑手機的原PO同事，看的正是原PO半裸站在鏡子前的帥氣自拍照，他黝黑的皮膚以及上半身結實壯碩的肌肉線條，同樣擄獲不少女網友的心。

劉牧辰以身為一名做工的人為傲，在網路上小有名氣。（圖／網友劉牧辰授權提供，未經許可請勿擅自取用，以免侵權）