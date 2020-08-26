美國一間警察局近日接獲民眾通報，發現有一隻小狗受困在車陣當中，疑似走失，警方立刻派人力前去救援，然而到達現場卻傻眼了，因為眼前這隻「狗狗」頭上竟然「長了角」！

根據外媒報導，這間位於賓州的警察局「Salisbury Township Police Department」在本月20日接獲民眾通報，表示有一隻疑似走失的棕褐色狗狗在車陣中亂竄，警方立刻派出了2名員警前去救援，不過到達現場後兩人才發現，在馬路上的根本不是狗，而是一隻小山羊，他們也快速地將牠救出並抱回車上。

但小山羊身上沒有任何飼主的資訊，因此警方在臉書粉專上PO出尋找主人的貼文，還開玩笑地寫道：「今早一隻棕色的小狗在繁忙的車陣中亂竄，不過牠除了發出尷尬的咩咩叫，以及想要吃掉安全帶以外，是一個非常友善的女孩」，文末也告知民眾，若有人認識這隻山羊的主人，請盡快聯絡他們，替牠找回自己的家。

所幸最後主人很快就現身，領回了小山羊，這場逗趣的奇遇才終於圓滿落幕。而網友們看到貼文後都覺得相當可愛，紛紛留言：「牠太可愛了！牠可能是某個鄉里的吉祥物」、「如果沒有人要領回牠，我願意收養這隻可愛的小山羊」、「牠沒有受傷真是太好了！」、「這隻狗狗真可愛，牠可以聽指令坐下嗎？」。