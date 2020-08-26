出社會進入職場後，除了基本的禮貌需要注意，還有很多眉眉角角也是相當重要的。一名上班族日前因為主管幫忙自己工作上的事務，因此以「辛苦了」向對方表達感謝，然而卻遭到同事告誡，這樣子簡直是「大逆不道」，讓他相當困惑，也引起了網友們的熱烈討論。

這名上班族在PTT上發文，提到之前小組長幫忙自己工作上的事務，所以他就在群組中傳了「謝謝您，辛苦了」的訊息向對方道謝，沒想到卻有另外的同事偷偷告訴他，「辛苦了」其實是上司體恤下屬才使用的，他這樣說是「大逆不道」，讓PO主相當震驚且困惑，好奇詢問：「講一句感謝的話，還有分上下喔？」。

此文一出立刻就引起網友熱議，一些網友認為台灣人其實不會太過在意這種敬語，「台灣比較沒在在意這個，但我覺得講謝謝就夠啦」、「相較國外敬語，臺灣比較注重語氣態度吧」、「辛苦了應該還好，說老師您辛苦了、長官辛苦了也滿常見」、「那是日本吧，台灣沒聽過有上司CARE這個」。

但有不少人都指出「辛苦了」用在下對上的情況確實不太恰當，「除非你跟他有私下情誼，不然這樣講人家會記住」、「母湯，有些比較注重這個的會扣你分」、「感覺就像『你既然知道上司辛苦你還敢在那邊納涼啊』的感覺」、「可以說謝謝，說辛苦了感覺就很問號」、「辛苦了本來就是上對下的用法，平輩還說得過去，對長輩或上司相當不適宜」。