平時在路上遇見成群的野狗對著自己狂吠就已經夠嚇人了，更何況現在還是鬼月！近日，一名女騎士深夜騎車返家時突然有一群野狗向她衝來，還不斷凶狠吠叫，她嚇得立刻「以牙還牙」，也開始「汪！汪！」大吼起來，沒想到一轉頭竟看見一名阿婆站在身後，讓她頓時慌了手腳。

這名女騎士在《爆怨公社》中發文，表示最近有一群野狗總是會圍在她家附近遊蕩，事發當天晚上約11點左右，她騎車準備要回家，卻突然有4隻野狗追了過來，還不停地朝她吠叫，讓她感到非常為難，情急之下PO主也學牠們「汪！汪！汪！」大叫起來，甚至叫得比牠們更大聲，沒想到這一奇招竟然有效，野狗們嚇得夾起尾巴跑走了。

PO主對此非常得意，「老娘不發威，當我hello kitty啊？」，結果才剛轉頭就看見一個鄰居阿婆站在門口，用非常疑惑的眼神看向她，讓PO主瞬間尷尬到崩潰，無奈地說道：「看來明天社區，老人討論的話題又是我了」。

網友們看完全部經過後都笑翻了，直呼超有畫面感，紛紛留言：「好有畫面，明天阿嬤聚會的話題都會圍繞著你了…」、「原來這世界要人比狗兇才是正道！」、「阿婆嚇傻了，妳居然懂狗語」、「所以說多學第二、第三外語很重要」、「農曆七月夜半狗吠？確定狗吠你？還是妳的後座？」。