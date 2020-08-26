眾所皆知，影印器材不便宜，加上碳粉費用昂貴，除了有重度需求的使用者之外，不少人轉往超商或是影印專門店進行影印，滿足偶一為之的需求。不過日前就有網友好奇，「影印店到底是怎麼賺錢的？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後吸金密技，直言「超級賺！」

原PO今（26日）在PTT「八卦板」PO文指出，開一家影印店要購入許多昂貴的列印器材，而且至少還要放置3台電腦，加上客人有各式疑難雜症的問題要請教，所以也會請好幾個員工；相較於學生多半只印1、2頁講義，就連大圖輸出、大量的印製傳單和論文訂單需求也不多，讓他不禁好奇「我這邊A4黑白一面1元，彩色一面5元，很難想像一張能賺多少…影印店到底是怎麼賺錢的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「紅白帖也有吧」、「滿坑滿谷要印的東西，還有人把影印店當印刷廠用的」、「學校附近的基本上不太可能跟著學校作息，很多都要加班才趕得完」、「開在政府單位旁邊，一堆標案文書的，24hr不停印」、「專做工程圖就賺翻了」、「我論文前前後後也快8000」、「學校附近很賺啦，有些還分裏表店，表店印筆記，裏店印版權書」、「學校旁的應該超好賺，一頁沒多少錢但是一天不知印幾萬」。

也有知情人士揭密「聽其中一間老闆說，機台其實都是用租的，然後廠商主要賺碳粉錢，大量印賺的錢可以買不少耗材」、「機台大多都是租賃，一些買斷的，只要付保養跟碳粉的錢，還有每家機台代理廠商好壞價格差很多，影印成本很低，還要看影印店跟機台廠商談每張價格」、「這我知道，以前超級賺，我從事過相關產業5年，現在應該也還行吧」、「之前因為工作業務關係，有與影印廠店家接觸。基本上機子可用租，保固、保修都交給廠商，碳粉匣也有每個月的供應額度（超過就要加錢囉）」。