大貓熊寶寶「圓仔妹」從出生以來就受到大眾的關心和愛戴，如今牠已59天大，體重來到3552公克，除了從身材外貌上可以看出牠正在健康地成長茁壯，活動能力也漸漸地提升，學會了翻身等「新技能」，只不過偶爾指甲會勾到竹葉枝條，讓牠被迫練起「甩手功」，呆萌的模樣融化了攝影師的心。

圓仔妹已經59天大(圖/臺北市立動物園提供)

從圓仔妹剛出生時，就可以在牠粉嫩可愛的腳掌末端看到細細軟軟的指甲，隨著身體逐漸長大，這些指甲也會慢慢地長長、變硬。平時圓仔妹躺在床上翻身，指甲偶爾會不小心勾到竹葉枝條，這時牠就會輕揮自己肉嘟嘟的四肢想要掙脫，可愛的樣子讓攝影師看到都直呼：「被融化了」。

大貓熊前掌有6個趾頭(圖/臺北市立動物園提供)

後掌則有5個趾頭(圖/臺北市立動物園提供)

據園方透露，大貓熊、台灣黑熊和棕熊等熊科動物的爪子會一直露在外面不會縮起來，並不像老虎、獅子等貓科動物可以「收爪」，只在危急或狩獵的時候才伸出當作武器。

圓仔妹和媽媽大手牽小手(圖/臺北市立動物園提供)

而大貓熊的前掌各有6個趾頭，包含偽姆指，可以和人類一樣抓握東西，後掌則各有5個趾頭；每個腳掌底部都有特殊的足墊和濃密的粗毛，以利大貓熊在潮濕、光滑的環境行走、攀爬。而隨著圓仔妹的成長速度越來越快，牠腳掌的肉墊也跟著變硬變厚，應該很快就可以和姐姐「圓仔」一樣，四處趴趴走。