母愛是一種相當偉大的情感，很多媽媽都願意為了孩子付出自己的所有。英國一名攝影師經常拍攝鳥類的照片，日前他目擊到一幕讓人心碎的畫面，一隻海鷗藉著偷襲叼走了一隻小鴨，鴨媽媽見狀立刻飛撲上前想拯救自己的孩子，然而卻仍敵不過海鷗，只能眼睜睜看著牠被叼走。

Moment bloodthirsty seagull swoops down and steals helpless duckling from unsuspecting mother's side https://t.co/Hf57CCq4rO — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 25, 2020

根據《每日郵報》報導，業餘攝影師彼得（Peter Christian）日前到蘭內斯半島（Langness）進行拍攝，當時鴨媽媽正帶著9個孩子在水面上移動，突然從牠們的背後飛來了一隻體型龐大的海鷗，以極快的速度叼走了一隻小鴨，鴨媽媽見狀相當心急，立刻飛撲起來想要救回自己的孩子。

從照片上可以看到，這隻鴨媽媽從水面跳起撲到了海鷗的背上，彼此展開了一場激烈的戰爭，但可惜的是，鴨媽媽最後還是敵不過海鷗，只能眼睜睜地看著小鴨成為對方的美味大餐。

彼得在當下並沒有反應過來，直到後來檢查照片時才看到這幕，雖然對此感到非常心疼，但也無奈認為「這就是大自然」，「可悲的是，這隻小鴨並沒有任何逃脫機會，但這就是大自然，也是為什麼鴨子總會有這麼多的小孩」。