在台灣，手搖飲料店遍地開花，還能夠依據消費者的個人喜好，調整甜度冰塊，尤其是炎炎夏日，不少人都喜歡來上一杯手搖飲清涼解熱，不過就有網友好奇「飲料店冰塊為啥有洞啊？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出內行人秒解背後用途。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，「飲料店的冰塊為啥都是中空圓柱體？製冰工廠做出來的不是都一大塊冰塊嗎？敲碎再拿給飲料店使用不是比較快？有沒有八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不是都用製冰機的嗎？」、「這樣比較入味啊」、「融化比較慢？」、「你知道飲料店自己有製冰機嗎」。

不過也有內行人秒解背後真正主因「答案有幾個，容器防爆、內有洞較快形成冰、讓飲料速冷」、「接觸面積吧」、「一次結一大塊冰超慢的好嗎，接觸表面積的關係」。

事實上，空心冰塊因為比實心的冰塊接觸表面積更大，降溫的效率更快，因此能讓飲料快速冷卻；再者，空心冰塊的含水量少，融解在飲料中的水就越少，對於飲料的口感、甜度等影響相對越小。