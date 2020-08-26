七夕情人節，男友大手筆送女友智慧型手機，卻因「一句話」惹怒她，鬧到差點分手。這位男友把對話PO至臉書社團，尋求網友開示，不料慘遭圍剿，「像你這種人，分手剛好」、「女友是對的」，更有人酸他「醒醒吧！你沒有女友」。

原PO喜孜孜地準備一款iPhone SE，在七夕情人節這天送給女友，原本以為能討女友歡心，不料他老兄補了一句話，「這支手機官網賣1萬4500元，妳再給我1萬1500元就好，3000元我出，算當情人節禮物，OK吧？」

他完美詮釋「如何一句話惹女友生氣」，送禮還收錢的行為，氣得女友大發雷霆，揚言分手。原PO自認無辜，把過程分享至《爆廢公社》，「她在那邊無理取鬧，一下說我小氣、一下又拿別人的男友跟我比，請問各位，送禮不是心意到就好了？」

他自認情人節鬧到要分手不是他的問題，請網友評理。網友一面倒，支持女友提分手，「原來送禮是這樣送的啊？把你放生是對的」、「你怎麼不包紅包就好」、「誰都會生氣吧！何況是女友」、「要這樣不如別送」。

不過也有人覺得文章純粹釣魚，吸引留言數，更有人直接吐槽，「醒醒吧！你沒有女朋友」。