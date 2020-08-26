雖然很多人都認為數學對日常生活沒有太大的幫助，但現實中有不少地方都必須用到基本的「加減乘除」。一名豆花攤販的老闆日前就遇到一組有趣的客人，一碗35元的豆花買了3碗，應該要支付105元的費用，然而這名人妻卻以神奇的邏輯得出了「115元」的結果，讓他嚇得直呼：「我到底該不該收」。

這名老闆將事發經過分享到《爆廢公社》上，表示自己攤賣的豆花都是一碗35元，當時有一對夫妻來買了3碗豆花，但兩人在算應該要付多少錢時，卻得出了不一樣的結果。

這名妻子先是自信地講出了「115元」，丈夫則表示自己算出來是「105元」，沒想到她聽到丈夫的答案竟直接嗆聲：「你會不會九九乘法表啊？一碗35的個位數是5，我們買三碗5x3=15，所以會是1『15』啊，怎麼可能是1『05』」，接著就拿出115元想要付給老闆。

這樣的結局讓老闆相當崩潰，不知道自己是否該收下這筆錢，但又怕找錢時也會被嗆聲「不懂九九乘法表」，所幸最後這名妻子有發現自己算錯了，才終於結束了這場烏龍，也讓老闆笑說：「太太最後有恍然大悟不然我不知道該怎麼教她數學」。

網友們看完文章後都紛紛笑說：「我的媽啊，這太太的數學太猛了」、「學了九九乘法，把加減法忘光了？」、「太太的數學能力簡直是數一數二的！數到三就不行了…」、「我感覺她的數學老師在哭泣」、「太太說要給你10元服務費啦」、「這老闆娘人不錯，這才是振興經濟！」。