有些飼主會以放養方式飼養寵物，但牠們究竟跑去哪裡溜達，主人根本毫不知情。英格蘭有一名貓咪飼主，養了一隻11歲大的西伯利亞貓，每天早上會獨自出去散步，直到吃晚餐時才回家，一日飼主發現牠的項圈上，竟然夾著一張紙條，讓他感到相當困惑，直到打開來看後，才知道愛貓每天都假裝是浪浪討食物。

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居住於威爾特郡斯文頓市修道院谷社區（Priory Vale）的飼主克拉克(Cole Clark)，養了一隻西伯利亞貓圖拉(Tula)，上周日晚上看愛貓回家後，發現牠項圈上多了東西，以為牠被異物纏住，仔細看才發現，原來是一個用紙做的項圈，「綁在牠身上很鬆，不知道怎麼纏上去的，所以便取下來」。

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圖拉隨即也窩到主人腳邊，克拉克打開紙條一看，發現裡面寫著「這隻貓有主人嗎？牠經常來我們Toby Carvery餐廳喔！」，這不禁讓他捧腹大笑，才意外發現愛貓的秘密生活，而在向餐廳詢問後，得知圖拉經常來店裡玩，在員工與顧客的腳邊逗留，並發出叫聲討食物吃，而員工擔心牠是流浪貓，因此還會餵牠吃大蝦。

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而圖拉騙吃騙喝的行徑並非首次，先前還曾至附近老人院討肉餡三明治，克拉克笑著說，其實之前就有跡象，只是他一直都未注意，「幾天前牠曾帶香腸回來，我當時還誤以為是鳥還是老鼠，圖拉非常喜歡吃肉，我能想像牠為了吃肉，想盡辦法吸引顧客注意的樣子」。而圖拉的行徑被分享至臉書社團「Abbey Mead Community Group」，不少人都讚賞圖拉的聰明機智。