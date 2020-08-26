現在十分流行戶外活動，但在接近大自然的同時也要隨時注意安全，以免讓開心的出遊變成一場悲劇。國外一名女子和家人一起到湖邊度假，沒想到該女到戶外講電話時竟遭到巨熊襲擊，老公和幼子則目睹撕咬慘死的血腥過程。

一名女子在戶外講電話竟遭黑熊攻擊，最後被狠咬慘死。(影片來源/YouTube/CBCSaskatchewan/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，加拿大一名44歲的女老師布萊斯（Stephanie Blais），日前和老公柯蒂斯（Curtis）、9歲的兒子伊萊（Eli）以及2歲的女兒烏瑪（Uma）來到加拿大麥基湖（McKie Lake）的小屋度假。當時因為收訊不好，布萊斯在屋外和父親講電話，這時突然闖入一隻巨大的黑熊，開始猛烈襲擊布萊斯。

Canadian woman, 44, is mauled to death by a black bear outside family cabin https://t.co/wMXpfaP73p — Daily Mail US (@DailyMail) August 25, 2020

柯蒂斯馬上對黑熊噴灑胡椒噴霧阻止，沒想到卻反而激怒黑熊，對布萊斯攻擊也更加殘暴，眼看牠沒有半點要鬆口的意思，柯蒂斯只好開槍將牠打死。之後雖然緊急對布萊斯實施心肺復甦術，還是回天乏術，讓人不捨的是，除了9歲的伊萊在屋內目睹母親慘死的殘忍過程之外，布萊斯的父親也在電話那一頭聽到女兒被攻擊的那一刻。

布萊斯的父親事後透露，該小屋是他們家的度假小屋，雖然之前就知道有熊在附近出沒，但牠們從來沒有攻擊過人類，他甚至在出事前一周才造訪過小屋。事實上，這也是該地區在1983年來首起黑熊攻擊致命的事件，當地警官指出，檢查發現，該熊的胃裡充滿漿果，因此攻擊原因應該和飢餓沒有關係，但實在無法理解黑熊為什麼會出現這種行為，還需要進一步詳細調查。