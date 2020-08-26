不少遊客為了住宿品質，選擇入住價格較高的五星級飯店，就是希望獲得有保障的服務。一名男網友提到，日前帶家人入住台中一間五星級飯店，開心使用泳池設施時，卻發現泳池底竟飄著排泄物，而且數量多達8坨，嚇得他們趕緊上岸並告知酒店人員，豈料業者不僅遲遲未給回應，消極的態度讓他難以接受。

一名男網友在《爆料公社》表示，家人與小孩屬過敏體質，且容易誘發異位性皮膚炎，因此必須使用水質較佳的泳池，為了讓家人能夠游泳戲水，會特意挑選五星級飯店入住，上週六（22日）他帶家人入住台中一間五星級飯店，當時開心游泳時，卻發現泳池裡飄著8坨「黃金」。

原PO氣憤提到「不知已喝了多少口糞水」，當下立即上岸，並請救生員撈糞，事後也向大廳櫃檯反應，但等了1個小時，卻遲遲未獲得回覆，直到他再次詢問下文，卻被告知「因相關人員下班且事件複雜需時間調閱釐清」，讓他無法接受，「家人小孩至今因吃了大便水仍有心理陰影，已嚴重侵害消費者身心健康，且事後飯店連一句正式道歉都沒有，冷漠態度令人心寒」。

更指救生員經常躲在監視器死角偷滑手機，相關人員也因管理不周，導致泳池出現糞便四散的狀況，不僅如此，雖然是五星級飯店，但房間內設備老舊，就連抽屜外貼皮也剝落，露出不少木頭細刺，這對兒童來說非常危險，而他也向飯店反應，建議更換或貼上膠帶，「卻僅表示已打磨處理，消極應對...」。

此文曝光後，不少人直呼太誇張「好奇心驅使去查了房價，真的很不便宜耶！這價錢對應噁心的泳池，還有那樣的房間品質、那樣的處事態度，理智線炸裂真的是超正常的事！」、「是怎麼樣的狀況下，才會大便大在泳池裡啊？」、「飯店處理不佳，但國人素質也很糟糕」。