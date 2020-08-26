日本動畫大師宮崎駿在業界地位非凡，更被評為世界上最傑出的動畫導演之一，除此之外，他歷年來推出的作品也是許多人心目中珍貴的童年回憶。日前一名網友就利用自家橘貓，神還原動畫《龍貓》中貓公車的經典場景，讓許多粉絲嗨翻。

在 Instagram 查看這則貼文 茶太郎💓きなこ💕短足兄妹🐾（@amaccho5160）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 上午 2:11 張貼

日本一名飼主替自家養的2隻曼赤肯貓兄妹，茶太郎（chataro）和紀子（kinako）開設了IG帳號，記錄牠們可愛的生活點滴。日前該飼主將橘貓哥哥茶太郎背上布偶車廂，旁邊還擺放了撐著雨傘的龍貓和公車站牌公仔，對比一旁電視上《龍貓》中的動畫場景，可以看到從貓咪毛色到小細節都做到零誤差的神還原，讓人十分驚艷。

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照片曝光後也瞬間掀起粉絲暴動，紛紛留言表示「這台巴士我想搭！」、「太像了吧超可愛」、「原來實體化就是長這樣」、「請告訴我這台巴士的站牌在哪」、「啊啊啊啊啊這也太可愛了吧！」、「這是和《龍貓》的限定合作嗎」、「第一次這麼想搭公車」。

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除了這次龍貓公車引起話題之外，該飼主也經常用特效或小道具幫2隻愛貓裝扮，像是迷你眼鏡、紙袋做成的瘋狂假面面具或是法國麵包的合成照等等，曼赤肯圓滾滾的身形和不成比例的小短腿更是萌翻所有粉絲。