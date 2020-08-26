南非一名攝影師至克留格爾國家公園（Kruger National Park）進行拍攝，當時鬣狗(Hyena)與非洲野犬(African wild dogs)展開搏鬥，期間獅子聽到聲響而靠近，牠們發現時為時已晚，最終鬣狗被獅子逮住，慘被狠咬住脖子，最終因窒息而倒地，頸部流出大量鮮血，幾乎要被咬斷，讓攝影師驚呼。

根據《每日郵報》報導，36歲攝影師恰德(Chad Cocking)來自約翰內斯堡(Johannesburg)，日前至克留格爾國家公園進行拍攝，在Tanda Tula Safari Camp營區發現驚人一幕，只見一隻公獅狠咬住一隻獵狗的脖子，而且不斷扭動，使牠窒息而死。

恰德提到，「當我們剛抵達時，發現鬣狗被獅子咬到窒息，幾分鐘後，獅子便離開了，不過鬣狗其實還沒死透，儘管牠身受重傷，仍起身試圖逃跑，沒想到又出現第二隻獅子，最終牠難逃一死」，第二隻獅子用利牙與堅爪緊咬住鬣狗脖子，使獵物鮮血狂噴。

為了讓獵殺更致命，獅子甚至不斷扭動頭部，導致鬣狗的脖子幾乎被咬到分離，而鬣狗們起初為了救家族成員而聚集，但很快就意識到牠們不是獅子的對手。不少人對於自然界的殘酷感到震撼，「鬣狗會吃小獅子，成年獅則是毫不猶豫地殺死鬣狗，這就是野外生活」、「獅子看起來不是為了食物，只是單純討厭對方，想慢慢折磨鬣狗到死」。