貓頭鷹呆萌的模樣，總是讓不少人看得好想抱。日本東京有一名飼主，養了一隻貓頭鷹，體型非常的巨大，個性溫柔的牠，經常向女主人討摸摸，日前牠站到女主人的胸口上，一邊撒嬌一邊討抱抱，不過由於牠的體型實在是太大，讓不少人直呼「抱牠根本就像是舉重訓練吧！」。

居住於八王子市的飼主@kitani8325，養了一隻鵰鴞(Eurasian eagle-owl)，名叫 Junia（ジュニア），日前女主人躺在床上，Junia馬上跑到她的胸口上，不斷的用頭去蹭女主人的臉，讓原本想休息的女主人相當無奈，儘管期間曾試圖將牠推開，不斷把牠往上捧，但Junia仍不放棄討抱抱。

女主人見抗拒無效，最終只好投降抱住Junia，不過由於牠的體型很大，因此讓不少人相當驚訝，影片更是累積92.9萬觀看次數，不過Junia看起來很大隻，是因羽毛太膨太多，才會產生巨型的視覺感，實際上牠只重約3公斤。不少人驚呼「好大隻的貓頭鷹，我還以為是一條狗」、「感覺可以邊抱牠邊重訓，臥推貓頭鷹重量」。

而女主人也提到，貓頭鷹就像貓狗一樣，也會向主人撒嬌，「牠們的外表和行為都很可愛，每天都會被治癒」。雕鴞又名鷲兔、角鴟，屬夜行性鳥類，主要生活於山地林木、裸露岩石叢或峭壁上，分布極其廣泛，亞種多達41個，以各種鼠類為食，而雕鴞是體形最大的鴞形目鳥類，體長可達80公分以上。