現在天氣炎熱，光是穿脫衣服就流了滿身汗，甚至容易因汗而卡住，面臨脫不下來的狀況，更是讓人好尷尬。日本有一名正妹作家，日前她開心試穿薄紗旗袍，還PO照秀出姣好的身材曲線，不過脫旗袍則是一場硬仗，只見她整張臉被衣領擠成一團，毫無偶包的模樣意外爆紅。

正妹作家桐澤多惠（桐沢たえ）筆名為「水上庭」，日前她網購了一件薄紗旗袍，到貨時非常興奮試穿，並自拍PO網炫耀，只見旗袍肩膀部分半透明，若隱若現非常誘人，上面還有玫瑰花點綴，緊身設計讓她的身材曲線展露無遺，隨後她還開心曬出試穿美照。

但沒想到脫下來，卻是一場硬仗，由於旗袍透膚又緊身，因此比較難脫下，當下讓桐澤多惠非常緊張，在情急的狀況下又會出汗，導致旗袍更難脫，讓她不斷在推特求救「旗袍脫不下來了」、「我的肩膀若不脫臼，絕對脫不掉的」，之後她也發現越焦躁，她流得汗就越多，旗袍就會越容易黏在皮膚上，因此她便開冷氣讓自己冷靜一下。

うおおあおおおおおあああーーーーーーッッッ！！！！！！！！！！！！！！！

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キ ャ ス ト オ フ

！！！！！！！！！！！！ pic.twitter.com/x19dGTkxE2 — 桐沢たえ (@kirisawatae) July 27, 2020

儘管心靜下來後，桐澤多惠仍是無法自行脫衣，最終只好等家人回家幫忙，她的母親當時一邊幫忙脫，還一邊罵她笨，讓她感到有些委屈，所幸最終成功將旗袍脫下來，照片獲得20.3萬人按讚，而她也貼出脫衣服的瞬間，只見她被衣領擠到整張臉扭曲，跟起初的性感形象天差地別，讓不少人直呼太有趣了。