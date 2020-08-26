現在正值俗稱鬼月的農曆7月，也讓靈異事件成為網路上的熱門話題之一。一名網友近日在臉書發問，表示自己在找到工作前曾暫時在自家工廠工作，幾乎每天午休的時候都會被鬼壓床，更扯的是，私處還會被不停玩弄，讓他忍不住崩潰發問「有人鬼壓床會被玩蛋蛋嗎？」

一名男網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示自己當完兵還沒開始找工作之前，曾在家裡的工廠工作過一段時間，因為是自己家，所以辦公室裡面有放床，他經常和爸爸在這邊午休，通常都是爸爸睡中間，他睡最邊邊。

看似很爽的他卻沒有想像中舒服，因為他每隔2、3天就會被「鬼壓床」，而且全身都動彈不得的時候，私處還會被瘋狂玩弄，讓他無奈直呼「有人在鬼壓床被祂玩你的生殖器(蛋蛋)嗎...我爸都沒事就我都有事，在想說那個床邊靠牆角是不是祂的位置．．．那時連自己觀音菩薩、阿秘陀佛、祖先十八代都給搬出來唸了」。

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言「對不起，我看到第一句話就笑了」、「確定沒有入錯公社？」、「遇到色鬼」、「遇到鬼『搗』蛋了」、「祂：我們才對處男沒興趣」、「鬼扯蛋的故事？」但也有不少人歪樓表示「可惡，想要，這是炫耀文無誤」、「請問床位外租嗎？」、「想體驗」、「每天都省下1600 賺翻了」、「我有個大膽的想法」。