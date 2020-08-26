陌生人給的一張紙條，竟宛如預言一樣！英國一對夫妻，去年至斯堪地那維亞半島(Scandanavia)度假，期間在咖啡館休息時，遇到一名老翁前來攀談，並遞給他們一張餐巾紙，當時他們並未在意，豈料回家後陸續染怪病、遭遇不測，沒想到與餐巾上的話相呼應。

綜合外媒報導，35歲投資專家羅賓（Robin Thelander）與30歲妻子凱瑟琳（Katheryn Abbatuan），在去年6月至丹麥哥本哈根度假，由於當時錯過搭乘的班機，因此便在當地一間咖啡館休息，期間遇到一名老翁奧斯卡（Oscar Fenston）來攀談，聊他人生的悲慘遭遇，甚至還面臨離婚，如今很後悔沒有好好過生活。

奧斯卡更在餐巾紙寫下「時間最珍貴，但也最容易被浪費。時間是所有人共同擁有且最公平的奢侈品，因為每個人都只有24小時」，並遞給了夫妻倆，當時他們都覺得很有道理，老翁留下紙條後便離開，夫妻倆最後也未再見到他，但沒想到這卻徹底改變了他們。

旅遊結束後，羅賓幫朋友搬家時，不幸背部著地摔倒，離奇的姿勢讓他受重傷，脊椎甚至斷成了7截，導致他根本無法行走，而妻子凱瑟琳卻突染怪病，疼痛感就像觸電一樣，被許多針狂刺腳，左腿還發紅腫脹，就連以前穿的鞋子也穿不下，甚至無法自行走路，卻一直找不出原因，「我試圖擺脫它，但卻越來越嚴重，疼痛從背部一直到左腿，再蔓延至左下側」。

凱瑟琳最終被診斷出患功能性神經系統疾病(diagnosed with functional neurological disorder)，怪病使她神經系統受影響，疼痛感遍及全身，「我的左腳向內傾斜成90度，看起來像一條死魚」，就連醫生用針刺我的腳，我仍然感覺不到。夫妻倆分隔兩地救治，經過好幾個月的治療，夫妻倆順利出院，但如今必須靠輔具行走，回想起老翁遞給他們的紙條，還有面臨的各項挑戰，也讓他們更重視時間的寶貴。