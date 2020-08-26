每個人心目中都有個「幸運號碼」，除了對自己擁有特殊的意義之外，也可以在買彩券或刮刮樂等活動的時候試試手氣，但你有堅持多少年的自信呢？國外一名男子就幸運對中樂透，獲得澳幣100萬元（約新台幣2100萬元）的高額獎金，男子事後也透露他的獲獎秘訣。

根據外媒報導，一名來自澳洲布里斯本（Brisbane）的男子日前幸運對中樂透頭獎，雖然低調不願公開自己的姓名，但他向樂透公司透露，自己所選購的這組號碼「20、31、10、22、37、12」，其實是他們家族裡流傳下來的「家庭密碼」，是他父親各個家庭成員的生日數字拼湊而成。

該男子表示，從父親那一代開始，每次買樂透都會選擇這組號碼，他承襲這項特別的家族傳統後，也開始比照辦理，加加總總算起來，這傳統應該已經延續50年了，但始終沒中過任何獎金，沒想到這次竟然達成家人夢想，讓所有人都十分興奮。

該男子也補充，因為歷年來都沒有中過獎，買了樂透之後他並沒有在第一時間對獎，所以並不知道這個消息，是接到彩券公司的電話才發現自己中獎了，胎開心說道「當時我還以為是詐騙集團呢，真的很開心他們打來了」。至於獎金的用途，該男子表示會還清債務，在買一輛拖車，剩餘的獎金則會存起來。