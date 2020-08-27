台灣身為「水果王國」，一年四季都有新鮮香甜的各種水果可以享用。對此，有名網友因為不喜歡木瓜，便在PTT發起討論，想知道有沒有人同意他「木瓜是所有水果中最難吃的？」沒想到竟引起一票網友共鳴，直呼「想到就吐！」

一名網友在PTT八卦板以標題「木瓜是不是最難吃的水果」發文，表示他非常討厭木瓜，小時候吃了一口，結果「超級臭！！往後十年不敢再吃，連看到都怕」更強調「那個嘔吐的味道加上蟲卵般的種子，噁心！隔個10條街都聞得到，每次看到有人在吃木瓜我都退避三舍，並以同情的眼光看對方」。

文章曝光後引起許多網友共鳴「真的很臭」、「我討厭木瓜跟香蕉～」、「有一次吃到種子也是嚇到」、「是，我最討厭的水果」、「真的很像吐味…」、「木瓜有一種嘔吐物的味道」、「聞起來像屎，我阿公木瓜農我還是覺得聞起來像屎，每次講都被我爸打」。

但也有木瓜擁護者表示「木瓜好吃喔，別討厭他」、「超好吃」、「香讚」、「明明就超好吃」、「明明就很香」更有人進一步表示木瓜搭配牛奶才是最銷魂的組合「木瓜奶很讚」、「牛奶可以cover木瓜的臭味」、「木瓜牛奶肖讚」、「打成木瓜牛奶就不會臭」、「不敢吃木瓜 但敢喝木瓜牛奶」、「覺得臭+1，但是木瓜牛奶又好好喝」。