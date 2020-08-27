拜訪古今中外的神佛仙妖，周遊東南西北的神話傳說，揭開魑魅魍魎的神祕印象，窺探天地神人的玄妙邏輯，還你一個有仙氣又有煙火氣的大千世界！

作者以妖魔鬼怪、神佛仙聖為題，透過觀察這些魑魅魍魎，趣味理解宗教文化，並從中反觀人間生活。作者說：這裡所談的，不是迷信，也無關信仰，而是人類幾千年來累積傳遞的文化現象，是人類心靈的象徵和外化。作者試圖重構一個飽滿、幽默、有情的幽微世界，把神明妖怪重新帶向人間，也把人間帶給他們。

【精彩書摘】

媽祖原本是個人，不過是個帶有「特異功能」的人。她俗名林默，小名叫作默娘。之所以叫作「默」，據說是因為她生出來後就不哭鬧，有些地方志裡還說帶有祥光和體香，頗顯得大有來頭。

林默娘出生在福建莆田的湄洲島，在這座福建第三大島上，林家是個官宦之家。林默娘的父親是林愿，往前數上九代，先祖是唐代的州刺史。

相傳在林默娘小時候，發生了這麼一件事。有一次，林默娘閉著眼睛很久，以至於嚇到了她的父母親。他們趕緊叫醒默娘，不料默娘卻大哭起來。原來，她閉眼正是因為元神離身，在海上搭救遭遇風暴的兄弟。正當生死危亡的關鍵時刻，眼看默娘快救下兄弟時，突然被父母親叫醒了。林默娘醒來後淚流不止，卻又沉默不發一語。然而她父母詢問無果，便留下林默娘在屋中獨坐，雙雙離開閨閣。不久後，兄弟的死訊傳來，林氏雙親這才恍然大悟，林家都知道了默娘的特異功能。

類似這樣的神話故事，在民間流傳很多，版本也是各種各樣。但這些只能體現媽祖在小範圍裡的小名氣，還不能與後來跨越國界的大名氣相比。

林默娘在世上只生活了二十八年，有傳說在湄山飛升的，也有說在一次救助落難海船時，被傷到了性命。林默娘離開人世的傳聞版本很多，但自此以後，她開始了神奇的進擊之旅。

在林默娘去世後，湄洲當地人先是蓋了一座廟紀念她。人們紛紛開始尊稱她為媽祖。後來，宋徽宗賜下「順濟廟額」，過了三十多年，又受到了宋高宗的冊封，被封為「靈惠夫人」。

此後，雖然每過幾百年就改朝換代，但是一發不可收拾，朝廷動不動就喜歡冊封媽祖，各種頭銜名號五花八門。到了元代，媽祖被封為天妃。到了清代康熙年間，又被封為聖母、天后，這已經達到冊封女神的最高等級天花板，康熙給媽祖頒發的獎狀上赫然寫著──「護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃」、「護國庇民妙靈昭應仁慈天后」。最誇張的還是咸豐年間的封號，已經達到了無以復加的地步：「護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生誠感咸孚顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇恬波宣惠道流衍慶靖洋錫祉恩周德溥衛漕保泰振武綏疆天后之神」。

林默娘從人變為媽祖，總計三十六次冊封，經過夫人、妃、天妃、真君、聖母、太后、皇太后、天后等「八連跳」，在上千年的歷史演變中，又加入了「千里眼」、「順風耳」等神話元素，最終成為今天我們所看到的神通廣大的媽祖信仰。此時的媽祖，已經不是「媽祖娘娘」，而是「天上聖母」。

(本文摘自《時尚宗教學》/三民書局出版)

【作者簡介】

徐頌贊，90後作家、青年學者，1993年生於浙江寧波。國立政治大學碩士，入選臺灣神學院「馬偕訪問學者計畫」、中央研究院2017年人類學營。荷戟人文實驗室創始人、喜馬拉雅FM、港臺多份刊物的撰稿人。著有學術專著《福音的修辭》(臺灣中原大學，2020年)、詩集《小哀歌》、雜文評論集《自由的低音炮》。

曾在《中國詩歌》、《華文現代詩》、《世界日報》、《財經文摘》、《文化中國》、《同舟共進》、《臺灣宗教研究》、《景風》、《臺灣教會公報》、「澎湃新聞」、「網藝術頻道」、「界面文化」等海內外刊物發表詩文、時評與論文，在「澎湃新聞·湃客」開設專欄。

十六歲獲得「中國少年作家盃」全國一等獎，此後獲得全國大學生優秀作文獎、國立政治大學陳百年先生學術論文獎、優秀陸生獎等。曾在臺灣宗教學會、臺灣人類學與民族學會、國立政治大學、國立臺灣師範大學、香港中文大學、浙江大學、美國普渡大學等發表學術論文或公開演講。