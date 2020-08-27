拜訪古今中外的神佛仙妖，周遊東南西北的神話傳說，揭開魑魅魍魎的神祕印象，窺探天地神人的玄妙邏輯，還你一個有仙氣又有煙火氣的大千世界！

作者以妖魔鬼怪、神佛仙聖為題，透過觀察這些魑魅魍魎，趣味理解宗教文化，並從中反觀人間生活。作者說：這裡所談的，不是迷信，也無關信仰，而是人類幾千年來累積傳遞的文化現象，是人類心靈的象徵和外化。作者試圖重構一個飽滿、幽默、有情的幽微世界，把神明妖怪重新帶向人間，也把人間帶給他們。

【精彩書摘】

《天妃顯聖錄》裡記載了不少媽祖親自參與救助災民、抵禦外敵的豐功偉績。

1183年，也就是宋孝宗淳熙十年，媽祖北上溫州、台州，助戰抵禦草寇，獲得勝利，捧回一個榮譽尊號「靈慈、昭應、崇善、福利夫人」。1205年，媽祖又助威宋軍，在紫金山抵禦金軍，獲得加封「顯衛」兩個字。1208年，抵禦草寇周六四。1237年，去錢塘江幫助築堤。1259年，幫助俘獲海盜集團陳長五兄弟。1403年，在廣州大星洋救了下西洋的鄭和船隊。嘉靖年間，託夢御史，除了嚴嵩。

到了清代，媽祖的參戰記錄繼續保持。最有名的一次，莫過於發生在康熙年間的澎湖海戰。

康熙二十二年六月內，將軍侯奉命征剿臺灣。澎湖係臺灣中道之衝，萑苻竊踞，出沒要津，難以徑渡。侯於是整奮大師，嚴飭號令。士卒舟中，咸謂恍見神妃如在左右，遂皆賈勇前進。敵大發火炮，我舟中亦發大炮，喊聲震天，煙霧迷海。戰艦銜尾而進，左衝右突，凜凜神威震懾，一戰而殺傷彼眾，並淹沒者不計其數。其頭目尚踞別嶼，我舟放炮攻擊，遂伏小舟而遁。澎湖自是肅清。先是，未克澎湖之時，署左營千總劉春夢天妃告之曰：「二十一日必得澎湖，七月可得臺灣」。果於二十二日澎湖克捷，其應如響。又是日方進戰之頃，平海鄉人入天妃宮，咸見天妃衣袍透濕，其左右二神將兩手起泡，觀者如市。及報是日澎湖得捷，方知此時即神靈陰中默助之功。將軍侯因大感神力默相，奏請敕封，並議加封。奉旨：神妃已經敕封，即差禮部郎中雅虎等賫御香、御帛到湄，詣廟致祭。時將軍侯到湄陪祭，見佛殿僧房尚未克竣，隨即捐金二百兩湊起。（《天妃顯聖錄》第二○二／二○四節）

康熙二十二年，也就是1683年，施琅率領軍隊攻打臺灣鄭氏政權。媽祖託夢軍中將領說「二十一日必得澎湖，七月可得臺灣」。於是，施琅大肆散布媽祖託夢。士兵們還看見了媽祖顯聖，軍心大振，奪得勝利。後來，施琅報告朝廷，給媽祖加封，於是就有了之前提到的天花板級尊號：「護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃」、「護國庇民妙靈昭應仁慈天后」。

《天妃顯聖錄》裡記載了大量有關媽祖的神跡奇事，至少包括窺井得符、機上救親、化草救商、掛席泛槎、鐵馬渡江、收伏晏公、伏高里鬼、奉旨鎖龍。在湄山飛升成聖以後，媽祖的助攻從莆田一帶擴展到江浙，又相繼發生了聖泉救疫、溫台剿寇、平大奚寇、紫金山助戰，最後到施琅攻臺等事件。

打仗，可不單單是人類的事情，神明也會來參加。更何況，發生在海上的戰爭，比陸地戰爭更加難有勝算的把握，充滿了各種不確定性。媽祖就在這樣的背景裡，從湄洲島上的一位女子，變成了庇佑當地百姓出海航行的海上女神，最後又變成了參與大型戰爭、衝鋒陷陣、飽受嘉獎的海上戰神。

當然，如果你在海上遇到危險，請記住一定要喊「媽祖」，而不是「天妃」。清代學者趙翼有一部讀書筆記《陔餘叢考》，他這樣評論：「臺灣往來，神跡尤著。土人呼神為『媽祖』。倘遇風浪危急，呼『媽祖』，則神披髮而來，其效立應。若呼『天妃』，則神必冠帔而至，恐稽時刻。」意思就是說，海上漁民遇到大風大浪，喊媽祖媽祖就到，林默娘一番素顏、馬上趕到。要是隆重地喊一聲「天妃」，林默娘可能就得仔細打扮一番，戴著皇冠、穿著華服出場，等她趕到時，恐怕為時已晚了。雖然這在今天看來很像電影場景，但也很能反映古人對媽祖那種既愛又敬畏的心態。

(本文摘自《時尚宗教學》/三民書局出版)

【作者簡介】

徐頌贊，90後作家、青年學者，1993年生於浙江寧波。國立政治大學碩士，入選臺灣神學院「馬偕訪問學者計畫」、中央研究院2017年人類學營。荷戟人文實驗室創始人、喜馬拉雅FM、港臺多份刊物的撰稿人。著有學術專著《福音的修辭》(臺灣中原大學，2020年)、詩集《小哀歌》、雜文評論集《自由的低音炮》。

曾在《中國詩歌》、《華文現代詩》、《世界日報》、《財經文摘》、《文化中國》、《同舟共進》、《臺灣宗教研究》、《景風》、《臺灣教會公報》、「澎湃新聞」、「網藝術頻道」、「界面文化」等海內外刊物發表詩文、時評與論文，在「澎湃新聞·湃客」開設專欄。

十六歲獲得「中國少年作家盃」全國一等獎，此後獲得全國大學生優秀作文獎、國立政治大學陳百年先生學術論文獎、優秀陸生獎等。曾在臺灣宗教學會、臺灣人類學與民族學會、國立政治大學、國立臺灣師範大學、香港中文大學、浙江大學、美國普渡大學等發表學術論文或公開演講。