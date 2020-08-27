LOGO的設計看似簡單，但除了要美觀、辨識度高，其實還暗藏了品牌的巧思。日前就有網友發現，從小到大十分熟悉的家樂福，商標竟然藏了一個字母「C」，讓他十分衝擊，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人加碼驚爆中文商標還有一個「笑臉」！

原PO日前在臉書粉專PO文驚呼「看了這麼多年，從小看到大，我今天竟然第一天意識到家樂福的logo是一個『C』，有點衝擊！」仔細看商標，在家樂福的紅藍色塊的基底下，中間的白色區塊確實藏了一個大大的字母「C」。

貼文一出隨即掀起網友共鳴，紛紛留言回應「我以為是單純的箭頭」、「天啊，大寫C加法國國旗」、「我現在才看到」、「看超久」、「我還以為是船錨」、「要對家樂福的圖看到放空，就看的出來了」。

另外也有眼尖的網友加碼指出「那你知道福那邊有一個笑臉嗎」、「家樂福的福，下面那個田是一個笑臉」。

事實上，成立於1959年的家樂福（Carrefour），是量販店業態的首創者，也是歐洲第一大零售商，襯在法國國旗紅藍兩色上的商標，藏了一個大大的字母C，指的就是Carrefour本身，字母C上下邊緣呈現極力擴張的態勢，使其融入背景之中。中文翻譯為「家樂福」是取「家家快樂又幸福」的意思，完美呼應了家樂福的經營理念。