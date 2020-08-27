民俗療法百百種，但是否有效還得需要科學實證，不過印尼坊間卻有一個奇葩的治病方式，不少居民深信「躺鐵軌能治百病」，因此幾乎每天都會出現民眾集體臥軌的亂象，讓當地管理人員相當頭痛。

當地居民經常將四肢攤開，讓皮膚直接接觸鐵軌，集體躺在軌道上。（影片取自YouTube/Al Jazeera English）

印尼底層居民生活貧困，在無法支付足夠看病費用的情況下，坊間竟然出現了奇葩的「臥軌電療法」，當地居民經常將四肢攤開，讓皮膚直接接觸鐵軌，集體躺在軌道上。

當地人認為，這樣才能讓火車快要經過時，所發出的電流穿過身體，有助於治癒高血壓、糖尿病、風濕、痛風、肥胖和高膽固醇等疾病。

而這樣的現象尤其是在位於雅加達西部的Rawa Buaya車站非常盛行，他們通常會選在下午開始進行「治療」，直到傍晚太陽下山，久而久之，鐵軌成了他們「治病」之餘，聯繫鄰里情感的群聚場所。

不過由於鐵道依舊在營運，這群熱衷「臥軌電療法」的居民往往趁著車次之間的空檔進入軌道，考量到安全問題，印尼當局已經多次勸離並禁止這樣的危險行為，但民眾依舊視若無睹，即便火車在旁邊呼嘯而過，他們也無所畏懼。

目前這項臥軌電療法沒有科學實證其效果和好處，但10年間反倒吸引不少遊客慕名而來，體驗臥軌電療的感受，讓當地有關人員在管理上越加困難。