網路上一名小有名氣的男網友劉牧辰，日前出賣超辣女同事「不午休」的照片，讓她一夕爆紅，如今又釋出女同事的最新上工照，加上他在工地的專業擺拍，俊男美女組合讓人看了眼睛為之一亮！

劉牧辰今（27日）在臉書社團《爆廢公社二館》再度釋出女同事最新的上工照，並打趣笑說「這女的不知天高地厚，要跟我比拍照技術，左圖她拍的，右圖我隨手拍的…」

照片左圖可見，劉牧辰打赤膊露出精壯的健美身材，加上自然光影投射，更顯得帥氣陽剛。至於右圖的超辣女同事，同樣穿著一件低胸紫色背心，隨著她手拿板模，低頭彎腰工作，儘管沒有正面入鏡，但深邃的傲人上圍呼之欲出，纖細蠻腰也依稀可見，讓網友再次陷入瘋狂。

畫面曝光後，網友全被這對俊男美女組合給迷惑住了，紛紛留言直呼「女生做這行辛苦了」、「她的拍照技術好，但是你的相片贏了」、「那項鏈拍的巧奪天工」、「工地還缺人嗎」、「右邊很深」、「你贏（淫）了」、「覺得她把你拍出了孔劉的側臉」、「直接在一起就可以發狗糧了，這身材很可以，俊男美女組合」。面對熱情網友頻頻拱他們乾脆交往算了，劉牧辰也強調兩人單身不來電。

不過也有同行感嘆，「真好，我做工時怎麼都沒那麼正的妹子陪上班啊」、「羨慕有這種拔釘的女工」、「我在工地都遇不到這種的，都只能跟阿婆喇D塞」、「居然有女生的師傅，好羨慕」。

劉牧辰的超辣女同事穿著低胸紫色背心，低頭彎腰工作，儘管沒有正面入鏡，但好身材一覽無遺。（圖／網友劉牧辰授權提供，未經許可請勿擅自取用，以免侵權）