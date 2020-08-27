不少人渴望一夕致富，會定期上彩券行光顧，日前就有一位男網友透露，他在台北南港某間彩券行買刮刮樂時，卻發現前方客人突然一聲不吭的默默離開，不久老闆又遞上手機照片向他暗示，但他依舊一頭霧水。不少內行人一看，立刻秒懂，直言「200萬被刮走了！」

原PO今（27日）凌晨在臉書社團《爆怨公社》上傳一張刮刮樂的照片，並PO文透露，稍早他去彩券行買買刮刮樂，碰巧另一名客人跟他挑的是同一本刮卡，沒想到對方刮完之後卻一聲不吭，等老闆拍下該張刮卡後，就默默離開。

正當原PO一頭霧水時，老闆卻又遞上照片向他暗示，但他依舊有看沒有懂，事後將照片PO網求解，「老闆給我看的，我沒懂…」。

照片一出，不少網友一看秒懂，驚呼「只要有TOP就是頭獎」、「老闆準備放鞭炮了」、「恭喜，200元中200萬」、「不說話就是中獎或者又再次摃龜」、「200萬*0.796=實領」、「這一本已經開出頭獎，中獎的人悶聲走了，老闆大概是要你別刮了，無採錢（浪費錢）」。

台灣彩券官網公告，今年7月發行的「一路發」刮刮樂共有357萬張，每張售價為200元，共有4個頭獎，獎金金額為200萬元，而中獎英文代碼就是「TOP」，中獎率0.00011，約1萬本會出現1張。