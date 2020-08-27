狗待主人腳邊翻肚撒嬌並不稀奇，但有你有看過狐狸討摸摸嗎？樹叢裡躲了一隻「柴柴」，仰躺在地面上狂甩尾巴，不斷向人討摸，但鏡頭一靠近才發現，牠根本不是柴犬，而是一隻狐狸，賣萌撒嬌的模樣宛如狗一樣，畫面相當獵奇。

日本網友@youko_rou貼出遇到野生動物的影片，之後又被分享至reddit，只見樹叢後疑似出現一隻「柴柴」，看到有人靠近後，牠馬上仰躺露出小白肚，四肢蜷曲在一起，尾巴不斷在地面上狂甩，臀部甚至跟著尾巴擺動而左右搖，但鏡頭一靠近才發現，牠並不是一隻柴犬，而是一隻「狐狸」。

在 Instagram 查看這則貼文 JUNIPER & FRIENDS（@juniperfoxx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 上午 10:12 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 JUNIPER & FRIENDS（@juniperfoxx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 24 日 上午 10:05 張貼

@youko_rou之後還伸出手摸牠頸部，狐狸更是舒服的任人擺布，不過網友也提醒，野生動物身上可能會有棘球蚴病等寄生蟲，因此建議還是不要摸較好。而國外也有人飼養赤狐，時常在[email protected]紀錄毛孩的生活，擁有295.7萬粉絲，赤狐Juniper經常與家中的狗玩、爭水盆裡的水喝，甚至還會窩在一起睡覺，也會向主人撒嬌，行為宛如狗一樣。

在 Instagram 查看這則貼文 JUNIPER & FRIENDS（@juniperfoxx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 上午 9:13 張貼

飼主表示，Juniper是他從毛皮農場救出來的，陸續救出的還有Fig及Elmwood共3隻赤狐，由於牠們已失去野性，根本無法在野外生存，因此選擇將他們留下，雖然赤狐模樣可愛，但主人仍不建議民眾飼養，畢竟牠們屬於野生動物。