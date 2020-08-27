纏足又稱裹腳、裹小腳，直至北宋元豐後開始流行，宋代人認為女性小腳很美，且要把腳纏的「纖直」又不弓彎，一開始流行於妓女間，之後影響到中上層階級，到了元代則以「纖小」為流行，而明代更是裹小腳的興盛時期，要求足形弓彎，並且逐漸普及化，一般階層婦女也開始流行裹小腳，其中「三寸金蓮」近照曝光後，讓不少人非常驚訝。

纏足方式非常痛，宋、元、明朝為側纏，清朝則是折骨纏，都會造成腳趾骨折甚至變形，女孩在5至8歲開始纏足，除了拇指以外，其他四指都要往下折，再用長布包裹腳，並用針線縫住固定，由於纏足痛又容易造成不適，因此多在秋季進行。

而纏足後，不是包住就行，半年後要加強束縛，每三天要拆布消毒，並將四指在往內壓，讓腳可以包裹的更小，讓少女痛不欲生，甚至還會要求她們下床行走，用全身力量把腳趾再向內壓得更緊，這也會造成腳易紅腫發熱、長雞眼，直到趾頭已彎至貼近腳底，才會進行「緊纏」，把整個腳掌腳骨扭折，形成彎弓拱狀。

纏足的x光照可見，腳骨折且已完全變形(圖/達志影像)

而纏足到了清代，更出現「三寸金蓮」，要求腳必須小至三寸(約10公分)，清末民初認為是陋習，且滿洲人未能接受漢人纏足風俗，當時主張廢除此習俗但並未嚴格執行，直到1949年中華人民共和國成立後才完全消失。日前國外網友Malgorzata de Polkozic-Plichta分享三寸金蓮近照，只見腳宛如「人肉高跟鞋」，四指蜷曲變形包裹住腳底，X光照更能看到腳已骨折，照片令人震驚。