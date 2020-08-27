柯基天生短腿，走路起來屁股狂搖，總讓人好想抓一把，因此獲得許多人喜愛，短腿也成為牠們的誘人優勢，但卻也是致命傷。日前有一名飼主，發現愛犬為了吃流理臺上的食物，竟合作使出「疊疊樂」的方式偷吃，讓主人看了哭笑不得。

在 Instagram 查看這則貼文 💬🐾Fᴜɴɴʏ ʙᴜʙʙʟᴇ ᴅᴏɢs🐾💬（@funnybubbledogs）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 1 日 上午 6:04 張貼

飼主凱倫(Karen)是一名專業訓狗員，她在家裡養了6隻狗，其中有5隻邊境牧羊犬 (Border Collie)，分別是Kylie、Henry、Harley和Janis，還有波登哥犬(Podengo)Jolie，以及一隻柯基Hugo，她經常在IG帳號@funnybubbledogs分享毛孩的生活影片，抖音上擁有3.2萬粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 💬🐾Fᴜɴɴʏ ʙᴜʙʙʟᴇ ᴅᴏɢs🐾💬（@funnybubbledogs）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 上午 3:54 張貼

凱倫日前為了防止愛犬偷吃，因此將食物放在流理臺內側，豈料還是吸引牠們的注意，原本認為狗根本不夠高，因此並未擔心被偷吃，沒想到小短腿Hugo發現自己勾不到食物，因此召集兩名同伴幫忙，腳一蹬踩在牠們背上，並趴在流理臺旁吃。

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而底下兩隻同伴看的口水直流，好像在說「你吃飽了沒？換我們吃了吧」。影片在抖音獲得62萬觀看次數，主人也反虧「牠們真的認為聰明用對地方了」，超萌模樣也讓不少網友直呼「人家說出外靠朋友，看來在家也要靠朋友啊！」、「人家雖然腿短，但很聰明啊」、「狗居然還懂得團隊合作啊！」、「犯罪同夥」。